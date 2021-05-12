РИАМО - 12 мая. Комитет по конкурентной политике Московской области провел 1648 мероприятий в городском округе Электросталь, направленных на выявление одаренных детей, развитие их талантов и способностей в рамках развития конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Во всех 33 дошкольных учреждениях округа организованы образовательные коворкинг-центры. Родители провели более 950 мастер-классов для воспитанников детсадов, 390 прошли в дистанционном формате. Реализуются познавательно-исследовательские, социальные, экологические проекты. Всего для родителей проведено 1200 занятий, из них 900 в дистанционном формате.

«Наиболее эффективными оказались онлайн-конкурсы, совместная проектная деятельность, дистанционные лекции, дистанционные акции и флешмобы», - сообщает пресс-служба.

В школах и учреждениях дополнительного образования родители тоже выступали в качестве наставников. Прошло более 720 таких мастер-классов (320 в режиме онлайн). Родители прошли обучение на более чем 330 мастер-классах, из которых половина были дистанционными.

В образовании округа Электросталь развивают предметную область «Технология». Обучение по программе продолжают 443 школьника. При выборе будущей профессии среди школьников замечена положительная динамика в сторону точных и естественных наук. В 1,3 раза выросло количество местных выпускников, которые выбирают Электростальский колледж.

В образовательных учреждениях округа организовано 39 классов по направлению: инженерно-универсальный, программирование, VR/AR, робототехника, 3D-моделирование, робототехника, информационные технологии, информационные системы и технологии, космический, атомкласс. Работают «IT-куб» от «Яндекс.Лицея» и «Зимняя математическая школа» на базе «СОШ №15 с УИОП» от консалтинговой компании «АудитГруп».