РИАМО - 12 мая. В Подмосковье в связи с непогодой на территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» был введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики вводят режим повышенной готовности», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Проливной дождь и ветер могут привести к небольшим неполадкам в работе электрических сетей. На время действия введенного режима на дежурство привлекаются 218 бригад. Компания располагает 764 единицами спецтехники, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 14 МВт.

В настоящий момент ПАО «Россети Московский регион» работает в штатном режиме, однако перевод филиалов компании на РПГ возможен в любое время, если это будет необходимо.

Работа оборудования подстанций контролируется на постоянной основе, также проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий. ​Энергетические компании постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеослужбами Гидрометцентра. Для граждан круглые сутки работает «Светлая линия»: 8-800-700-40-70​.

Для того, чтобы сообщить об отключении электрической энергии и повреждениях энергетических объектов, которые были замечены, нужно обратиться по телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99. Также об аварийных отключениях можно сообщать, посредством звонка в единую диспетчерскую службу муниципалитета.