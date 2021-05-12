РИАМО - 12 мая. Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей, это максимум с октября 2016 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такие данные предоставил Центробанк РФ. С начала года объемы просроченной задолженности в России выросли на 4,5%, а за год — на 21,5%.

При этом доля «просрочки» снизилась в общем объеме кредитного портфеля — на 0,1 процентного пункта, до 4,9%.

Общий объем долгов россиян перед банками на начало апреля составил 20,7 трлн рублей. За месяц значение увеличилось на 2,2%.