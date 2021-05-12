РИАМО - 12 мая. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «Вечерней Москве», что у опытных водителей есть уловки, с помощью которых они пытаются избежать штрафов за нарушение ПДД.

По его словам, уловок как таковых осталось не очень много – за это необходимо сказать «спасибо» камерам фото- и видеофиксации. Тем не менее даже камеры уязвимы перед рядом трюков.

Многие автолюбители осознанно прячут номер своей машины от камер.

«Камере все равно, какой у тебя номер — грязный, не грязный. Ей достаточно, что он выпуклый, и все. Но если целиком его залепишь, то да, такая уловка есть. Снежком ли ты его залепишь, листочек ли приклеишь, сделаешь ли номер-перевертыш», – сказал Субботин.

По его словам, ни парковщик МАДИ, ни какой-либо другой проверяющий — не имеет права отклеить этот листочек, так как у них нет полномочий касаться чужого имущества.

Еще водители хитрят с помощью антирадара. Прибор позволяет фиксировать на расстоянии все приборы, измеряющие скорость его передвижения. Он также фиксирует сигналы с камер, позволяя понять, где они могут встретиться по пути.

Сегодня также есть спрос на машины с круиз-контролем, где есть ограничитель скорости.

«Поставил ограничение «держать в городе 80 километров в час», давишь на педаль, а машина не ускоряется. И ты едешь спокойно», – пояснил специалист.

За попытку скрыть нарушение ПДД (например, заклеив номер листом бумаги) грозит административная ответственность, но не уголовная. Субботин отметил, что речь идет по большей части о штрафах на 5 тыс. рублей и/или лишении прав, но все зависит от нюансов правонарушения.

Новые правила сдачи на права с 1 апреля 2021 года>>