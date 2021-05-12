РИАМО - 12 мая. Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина сообщила, что синдрому хронической усталости чаще всего подвержены жители мегаполисов, данный синдром можно распознать, например, по проблемам со сном, сообщает Nation News.

Эксперт уточнила, что также этим недугом чаще всего страдают перфекционисты.

«Это люди 25-45 лет, на протяжении длительного времени пребывающие в состоянии непосильной интеллектуальной нагрузки в ущерб здоровой физической деятельности. Обычно крупные бизнесмены, журналисты, а также те, чья профессиональная деятельность связана с ответственностью за жизнь других людей – хирурги, авиадиспетчеры, операторы служб экстренной помощи», — сказала Крашкина.

По ее словам, распознать эту болезнь можно по ряду симптомов. У людей, подверженных этому симптому, можно наблюдать проблемы со сном и необоснованные приступы гнева. Также симптомами являются головные боли, снижение памяти, судороги и тошнота.

«Как правило, врач на основе осмотра пациента и анализа его жалоб рекомендует изменить питание, увеличить режим сна и отдыха, массаж и лечебную физкультуру, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки, контрастный душ», - отметила врач.

Она подчеркнула, что еще пациенту потребуется помощь психотерапевта, который при помощи аутогенных тренировок поможет сбалансированно распределять время и выйти из депрессии.