РИАМО - 12 мая. Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за смерти пенсионерки после того, как на нее упало дерево в Луховицах, сообщается на сайте ведомства.

ЧП произошло в среду.

В ходе начатой проверки Луховицкая городская прокуратура установит причины и обстоятельства данного ЧП, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе исполнения уполномоченными должностными лицами обязанностей по благоустройству территории округа.

В Подмосковье дует шквалистый ветер. В области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.