РИАМО - 12 мая. Талдомский городской округ и городской округ Долгопрудный подписали соглашение о муниципальном сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях для развития конкурентной среды в бизнесе Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

После соглашения зафиксировано расширение торгово-экономических связей между организациями округов всех форм собственности, взаимопоставки технических товаров и продовольствия. Заключены договоры и реализуются договоры на поставку сырья, товаров народного потребления и оказания услуг.

Муниципалитеты содействуют проведению выставок, ярмарок, деловых встреч, предоставление площадей друг другу для расширения рынка реализации и развития. В том числе в области сельского хозяйства, туризма и загородного отдыха.

В Талдомском округе свободные от застройки участки могут привлечь инвесторов для развития производства. Это позволит сформировать в округе здоровую экономику, снижение цен и повышение качества продукции.