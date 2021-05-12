РИАМО - 12 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал жителям Подмосковья быть аккуратными на улице из-за шквалистого ветра.

В Московской области дует шквалистый ветер. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Дорогие жители, будьте аккуратны на улице — там сильный ветер. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев», - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что лучше всего поскорее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте.

Также он поручил оперативным службам перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.