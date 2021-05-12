РИАМО - 12 мая. С 10 по 16 мая в России проводится неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба МЧС России.

В рамках этой недели проводятся публичные мероприятия для обсуждения актуальных вопросов соблюдения обязательных требований, организуется развернутое консультирование по вопросам соблюдения требований безопасности и широкомасштабное информирование населения об обязательных требованиях безопасности в различных сферах.

Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на предупреждение гибели людей во время аварий, пожаров, несчастных случаев, других происшествий на объектах экономики и в жилом секторе. Особое внимание в этих вопросах обращается на тех граждан, которые нуждаются в социальной поддержке.

Мероприятия в рамках недели безопасности проводят МЧС России, Роспотребнадзор, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, МВД России, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Кроме того, мероприятия проводят органы исполнительной власти регионов России и органы местного самоуправления.