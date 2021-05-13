РИАМО - 13 мая. Мусульмане Москвы и Подмосковья в четверг отмечают Ураза-байрам, этот праздник знаменует окончание поста, который длился целый месяц.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, которым завершается пост, длившийся в течение священного месяца Рамадан. В этом году его отмечают 13 мая.

В столичных мечетях - Московской Соборной, Исторической и Мемориальной - не будут принимать прихожан на праздничную молитву. Она состоится при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман РФ. Праздничная молитва будет транслироваться онлайн.

Такие меры приняты из-за ситуации в городе с коронавирусной инфекцией.

В Московской области подготовили площадки для праздничной молитвы мусульман. Так, площадки будут работать в Балашихе, Люберцах, Красногорске, Щелкове.

В 07:00 муфтий Московской области Рушан Аббясов прочет праздничную проповедь и молитву из Соборной мечети Ногинска. Будет организована прямая трансляция.

В праздник Ураза-байрам мусульмане читают специальные молитвы покаяния, также принято раздавать милостыню.