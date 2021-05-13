РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Отопительный сезон в подмосковном Красногорске завершится в четверг, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Глава Красногорска Алексей Спасский подписал постановление об окончании отопительного периода 2020-2021 годов.

Постановление об окончании отопительного периода доведено до ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Параллельно в округе начинается подготовка оборудования к новому сезону.