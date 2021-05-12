РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома два велосипеда стоимостью 20 тыс. рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил два ее велосипеда с лестничной площадки жилого дома на улице Некрасова. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен 18-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.