РИАМО - 12 мая. В Ленинском округе открыли движение по Проектируемому проезду №5541 из поселка Развилка на трассу А-105, благодаря новой дороге время выезда из поселка сократилось с 25 до 10 минут, сообщает пресс-служба министерства Московской области.

«В рамках проекта по ликвидации пробок по просьбам жителей Развилки был запущен второй выезд из поселка по Проектируемому проезду – его привели в нормативное состояние, заасфальтировав силами застройщика. Это позволит равномерно распределить транспортные потоки и разгрузить региональную дорогу МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД, обеспечив беспрепятственный и удобный выезд на трассу А-105», – сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.

Он отметил, что новый выезд из поселка Развилка является альтернативным для жителей семи близлежащих населенных пунктов и 14 садоводств.

«Как и договаривались с министром транспорта Алексеем Гержиком, в максимально сжатые сроки запустили движение по Проектируемому проезду №5541. Ход строительства контролировался в круглосуточном режиме. 10 мая заасфальтирован последний участок и проезд открыт, чтобы свыше 12 тыс. жителей округа смогли начать новую рабочую неделю уже без пробок», - сказал глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Ранее в Ленинском округе в рамках проекта по ликвидации пробок обустроили выезды из жилых комплексов «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово». Время выезда общественного транспорта из ЖК в час пик значительно сократилось и теперь составляет не более 5-7 минут. Улучшение транспортной ситуации коснулось 21 тыс. жителей.