РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Жители подмосковного Красногорска в четверг смогут посмотреть архивные документы времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Архивный отдел администрации Красногорска проведет день открытых дверей. Посетить архив можно будет с 10:00 до 13:00 по адресу: Красногорск, улица Пионерская, 8.

Для посетителей архивисты подготовили выставку-экспозицию документов военных 1941-1945 годов.