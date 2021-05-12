РИАМО - 12 мая. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» комитет по конкурентной политике Московской области представил практику развития конкуренции и поддержки самозанятых в подмосковной Ивантеевке, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на базе муниципального центра «Мой бизнес» проводятся консультации по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, аренды муниципального имущества. Также создается комфортная бизнес-среда для самозанятых.

Кроме того, проведена рекламно-информационная кампания, посвященная переходу на налоговый режим «Самозанятых». Также организовано проведение встреч незарегистрированных предпринимателей с представителями Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Московской области для разъяснения нового законодательства. А физическим лицам рассказали преимущества и перспективы официальной регистрации и о формах отчетности и способах их подачи.

Проведены встречи, посвященные проблемам индивидуального бизнеса, с обязательными поручениями по результатам встреч. Также была затронута основная проблема – отсутствие мест для реализации товаров помимо соцсетей.

Для самозанятых проводят еще и выставки-ярмарки «Город мастеров», а также зовут их на городские мероприятия. На ярмарках начинающие предприниматели могут с минимальными затратами и рисками представить собственное торговое дело, расширить рынок сбыта. В каждой выставке участвуют более 80 самозанятых и продают местным жителям изделия собственного производства.

Выставку бесплатно проводит администрация Ивантеевки. Туда привлекли городские народно-творческие коллективы и театры мод от образовательных учреждений. Также ярмарку освещают в СМИ. Это первый опыт проведения в Подмосковье ярмарок для самозанятых. В соцсетях инициатива получила положительные отзывы.

Для оперативного решения проблем самозанятых и взаимоподдержки их приглашают вступить в ассоциацию «Фабрика ремесел».

Общее количество официально зарегистрированных самозанятых граждан в Ивантеевке по состоянию на 21 декабря 2020 года составило 21 189 человек. Реализация программы поддержки продолжается.