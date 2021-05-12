РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. За прошлый годд на территории городского округа котельники убрали 1,7 тыс. куб. метров мусора с незаконных свалок, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«В частности, на Малой Колхозной улице, Коммерческом проезде, также факты сброса были зафиксированы на дворовых территориях. Около 1,5 тыс. куб. метров бытового и строительного мусора, валежника и сухостоя убрано с «малого леса» Томилинского лесопарка. На данный момент убрано 200 куб. метров бытового мусора с прибрежной зоны Большого и Малого карьеров», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что в Котельниках начинается масштабный проект «Мегабак». Это территория, на которой размещается объемный бункер, куда жители смогут выбрасывать крупногабаритный мусор - от ненужной бытовой техники до старого дивана. Площадка будет располагаться на Малой Колхозной улице.

Также в этом году в микрорайонах Белая Дача и Силикат планируют разместить экопункты – это автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который в обмен выдает чеки с баллами. Их можно будет потратить в магазинах как скидку.

Недавно такой экопункт появился в гипермаркете «Глобус», где покупатели взамен пластиковой тары получают баллы на бонусную карту.