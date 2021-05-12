РИАМО - 12 мая. В текущем году в подмосковном Подольске планируют провести благоустройство парка Талалихина и территории возле станции МЦД-2 Силикатная, а также установить более 10 детских игровых площадок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с жителями Подольска обсудил дальнейшее развитие городского округа.

Так, около станции Силикатная появятся парковки, тротуары, велодорожки, современное освещение. В Центральном парке имени Талалихина, старейшем в Подольске, отремонтируют входную группу, площадки для отдыха, проложат велодорожку и организуют пункты проката, а также установят сцену для проведения мероприятий.

«У нас большая программа благоустройства во всех городах и в Подольске в частности. Очень важно выяснить мнение тех, кто живет рядом. Чтобы жители подсказали, что именно они хотят – тропинки, воркаут, велосипедные дорожки. Задача, чтобы парков было много – хороших, комфортных», - сказал Воробьев.

Сейчас на портале «Добродел» (vote.dobrodel.ru/lesoparki2021) проводится сбор предложений по выбору лесопарковых территорий в Подмосковье для благоустройства в 2022-2024 годах. Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут рассмотрены при утверждении адресного перечня реализации программы «Парки в лесу».