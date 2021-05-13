РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. Движение по улице Советской в Щелкове перекроют в четверг в связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«13 мая будет временно перекрыто движение и запрещена стоянка транспортных средств по улице Советская. Просим водителей заранее искать пути объезда», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00.