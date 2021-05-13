РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Одну площадку для праздничной молитвы в честь Ураза-байрама организуовали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Мусульмане Красногорска в четверг смогут совершить праздничную молитву в честь Ураза байрама. Площадка для совершения молитвы находится в Нахабине на пересечении улиц 11 Саперов и Стадионной. Мероприятие начнется в 7:00 с чтения священного Корана.

Организатором выступила местная религиозная организация мусульман при поддержке администрации городского округа.

Ураза-байрам – мусульманский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.