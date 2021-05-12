РИАМО - 12 мая. Столичных школьников приглашают на встречи с победителями конкурса лидерских компетенций Soft Skills 2035, которые пройдут 13, 14 и 17 мая, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Победители покажут школьникам кейсы, которые решали во время конкурса и предложат выполнить подобные задания на мастер-классах. Все занятия пройдут в игровом формате.

«Также они поделятся интересными техниками и инструментами креативного мышления и проведут игру, в которой необходимо будет продемонстрировать навыки командной работы», - говорится в сообщении.

13 и 17 мая ученики должны будут спрогнозировать сценарий успешного будущего, нарисовать карту трендов 2035 и обсудить пути достижения поставленных целей.

14 мая на мастер-классе по развитию креативного мышления школьники предложат свои инструменты управления, которые позволяют находить оригинальные решения и мыслить нешаблонно.

Чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 проводится в столице впервые в рамках городского проекта «Клуб Soft Skills 2035». Конкурс призван сформировать у школьников и студентов колледжей ключевые надпрофессиональные навыки: критическое мышление, умение выстраивать коммуникацию, управлять своими эмоциями и работать в команде.