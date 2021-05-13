РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В Щелкове в четверг стартует экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Жители города могут присоединиться к марафону, который будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Щелково, ул. Пушкина, 22. Пункт сбора макулатуры разместится около фонтанов Центрального дворца культуры.

Что можно сдавать: газеты, книги, журналы, бумагу, архивы, документы на конфиденциальное уничтожение, картон, гофрокартон.