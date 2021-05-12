РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Группа компаний «Энергоконтракт» представила новую экипировку для пожарных из арктических регионов на выставке «Комплексная безопасность», сообщает ГК «Энергоконтракт».

В подмосковном городе Кубинка на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» открылся Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2021». Он проходит уже в 13-й раз и в этом году стал еще масштабнее. Свои последние разработки для пожарных и спасателей на выставке представляет и группа компаний «Энергоконтракт».

Одна из главных новинок на стенде «Энергоконтракта» (№2D4) - эргономичная и надежная боевая одежда пожарного, специально разработанная специалистами компании для регионов арктической зоны и позволяющая работать при пониженных температурах (до -50°C).

В разработке экипировки принимали участие сотрудники федеральных и муниципальных подразделений пожарной охраны, поэтому и в функциональном плане, и плане эргономичности она продумана до мелочей. При пошиве боёвок используются высокопрочные арамидные ткани – наиболее совершенный на сегодняшний день материал для создания специальной одежды, способный противостоять высоким температурам. Боевка полностью огнестойкая – пламени неподвластны не только ткань верха, но и весь пакет материалов.

Одна из главных особенностей флагманской боевой одежды пожарного от «Энергоконтракта» состоит в том, что защитные свойства материалов заложены на молекулярном уровне, а значит, постоянны в течение всего срока эксплуатации вне зависимости от количества стирок и химчисток.

«На сегодняшний день сертификаты есть у десятка отечественных костюмов, предназначенных для защиты пожарных и спасателей при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, но по факту ни один из них не соответствует требованиям самих огнеборцев. Вместе с ними мы провели огромную работу по доработке конструкции костюма, в которой не может быть мелочей», — сказала руководитель отдела «Пожарная экипировка» группы компаний «Энергоконтракт» Марина Лобжанидзе.