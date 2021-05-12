РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в текущем году благоустроят «народные тропы», чтобы сделать маршруты жителей безопасными, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

В среду он провел ежегодный отчет.

«Летом приступаем к реализации новой программы по обустройству «народных троп». Это стихийные маршруты, которые пользуются популярностью у наших жителей, чтобы дойди до социальных объектов, к остановкам и так далее. Наша задача – сделать путь следования по ним безопасным и благоустроенным. У нас сформирована рабочая группа с участием членов Общественной палаты», – сказал Жигалкин.

Он добавил, что в ходе мониторинга наибольшее число таких троп выявили в микрорайоне Силикат. В перечень вошли: пешеходная дорожка вдоль домов 6 и 28 микрорайона Силикат к Дому культуры, дорожка от дома 1 до дома 25 на Силикате и от дома 16 до дома 40, а также иные адреса в других микрорайонах города. Всего их семь.

В их числе – пешеходная дорожка от метро «Котельники» вдоль торгового центра «Реал» до улицы Кузьминской. На протяжении последний трех лет поступает много обращений привести в порядок именно этот путь, поскольку большой поток жителей идет здесь к метро и обратно.