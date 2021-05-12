РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В праздничные майские дни по всему миру прошли некоммерческие показы художественного военно-исторического фильма «Подольские курсанты», ими охватили более 20 стран, сообщается в Instagram-аккаунте студии «ВоенФильм».

Организаторы акции – Россотрудничество, студия «ВоенФильм» и АНО «9 Мая» при поддержке фонда «Русский мир» – предоставили зрителям из разных стран возможность посмотреть фильм о малоизвестных страницах истории обороны Москвы на Ильинском рубеже осенью 1941 года.

Азербайджан, Аргентина, Армения, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Китай, Люксембург, Малайзия, Северная Македония, Молдова, Сингапур, Сербия, Словакия, Танзания, Туркменистан, Франция и Шри Ланка – вот далеко не полный перечень стран, в которых все желающие смогли посмотреть фильм.

Форматы кинопоказов были разные – как индивидуальные или семейные, по онлайн-ссылке на видеохостинге, так и традиционные, на большом экране – они, как правило, были частью праздничных мероприятий, проводимых Русскими домами совместно с посольствами России и при поддержке российских и зарубежных организаций и общественных объединений.

Так, в Русском доме в Сингапуре перед показом фильма прошел телемост с продюсерами Игорем Угольниковым и Вадимом Задорожным. В Болгарии фильм демонстрировался в рамках киномарафона, посвященного 9 Мая, а в Люксембурге кинотеатральный показ завершал целый ряд масштабных праздничных мероприятий. В Белграде фильм с сербскими субтитрами демонстрировался на большом экране, установленном на площади Республики, а за грандиозным салютом, завершавшим праздничную программу, наблюдали президент Сербии Александр Вучич и другие высокопоставленные гости.

Судя по отзывам в социальных сетях, фильм не оставил равнодушными зрителей. «Спасибо за фильм», «Спасибо, что вспоминаете незаслуженно забытых героев», «То, что нужно смотреть 9 Мая» – таким был лейтмотив комментариев.

«Но один из самых важных отзывов для меня, как создателя военного российского кино, – от зрителя из Шри Ланки, который написал: «Теперь я буду смотреть русские фильмы!» – сказал продюсер фильма Игорь Угольников.