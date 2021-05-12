РИАМО - 12 мая. Рекордные 11,5 млн человек в «Моментах» и 1,5 млн постов про 9 Мая были зафиксированы в День Победы на «Одноклассниках», сообщает пресс-служба соцсети.

9 Мая – один из самых важных и любимых праздников пользователей «Одноклассников». В этом году соцсеть запустила сразу несколько сервисов ко Дню Победы, которые показали высокое вовлечение аудитории.

К 76-летию Победы ОК предложили пользователям рассказать о том, какие чувства они испытывают в этот день. С помощью специального конструктора публикаций пользователи благодарили ветеранов за мир, вспоминали жертв войны и гордились их подвигом.

Всего за праздничные дни — 7, 8 и 9 мая — было опубликовано свыше 1,5 млн таких публикаций. Чаще всего в конструкторе публикаций пользователи выбирали эмоцию «Горжусь».

В сервисе «Моменты» пользователи украшали фото и видео специальной праздничной виртуальной рамкой «С Днем Победы!», а также поздравляли своих друзей и близких. В результате по сравнению с показателями сервиса в мартовские праздники число просмотров моментов увеличилось в 2 раза, количество реакций пользователей на них — в 1,6 раза, а количество созданных новых «моментов» — в 2,6 раза.

Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек. Кроме того, пользователи традиционно активно поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (8, 9 и 10 мая) в ОК было отправлено более 550 миллионов подарков и свыше 127 млн открыток и стикеров в сообщениях.