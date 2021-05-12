РИАМО - 12 мая. Представители Московской области могут стать участниками всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и получить свою индивидуальную траекторию профессионального развития, сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс «Твой ход» станет крупнейшей площадкой для реализации потенциала студенческой молодежи, создания для нее условий профессионального становления. Организаторами конкурса являются АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов.

Мероприятие проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи и Ростуризма. Среди партнеров конкурса - Mail.ru Group, РЖД, «Росатом», «Норникель» и другие.

Участниками конкурса могут стать студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета. Для них приготовили четыре основных этапа, в ходе которых участникам предстоит определить собственный потенциал и составить личную траекторию развития, предложить решение по одному из 11 направлений («Двигаю прогресс», «Меняю города», «Берегу природу» и т. д.) и защитить свой проект перед экспертами, корпорациями и главами регионов.

Финалисты попадут на стажировки в крупные компании. Топ-50 победителей смогут получить гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие своего вуза.

Конкурс продлится до конца ноября 2021 года. Регистрация участников проводится на сайте.