РИАМО - 12 мая. Согласно прогнозу Гидрометцентра до 22:00 среды в Подмосковье ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с этим местных жителей просят убрать вещи с балконов и дворов участков, а также обрезать ветви деревьев, которые могут повредить дом.

Машину советуют парковать в гараже или подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также рекомендуют держаться дальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Кроме того, жителям рекомендуют опасаться падения фрагментов кровли с домов. Также не советуют им приближаться в период ветра к линиям электропередач, трубопроводам и т.п.

В ближайшие пять дней синоптики обещают ливни и грозу. При этом температура воздуха будет держаться в районе плюс 20 градусов.