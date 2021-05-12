РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. На территории Красногорска в пяти государственных учреждениях здравоохранения работает 1 031 медицинская сестра и 61 медицинский брат, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Международный день медицинских сестер отмечается 12 мая. Представителей этой профессии наградили в актовом зале администрации округа в среду.

От имени главы Красногорска медработников поздравила заместитель главы администрации по социальной сфере Татьяна Квасникова. Благодарственными письмами награждены 25 сотрудников медицинских учреждений.

«Благодаря вашему героизму и труду, благодаря тому, что вы не отчаялись, мы выдержали тяжелый год. Вы порой не понимали, что делать со всей этой историей с коронавирусом, но все равно шли и делали. И у вас получалось. Вы волшебники. Будьте и сами здоровы. С праздником и низкий вам поклон», - сказала Квасникова.

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