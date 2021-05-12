РИАМО - 12 мая. Столичная прокуратура организовала проверку после того, как юге города мать перевернула коляску с 9-месячным ребенком, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно предварительной информации, 11 мая 25-летняя женщина, которая, предположительно, была в нетрезвом состоянии, перевернула коляску со своим 9-месячным ребенком. Инцидент с девочкой, здоровью которой ничего не угрожает, произошел у дома на Черноморском бульваре. Мама девочки также воспитывает еще троих детей 2014, 2016 и 2017 годов рождения.

Чертановской межрайонной прокуратуре предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, будут оценены действия матери по исполнению обязанностей по воспитанию детей.

Вопрос о мерах прокурорского реагирования будет рассматриваться по итогам проверки и при наличии оснований.

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