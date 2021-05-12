РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил с 85-летним юбилеем жительницу Балашихи, заслуженного работника торговли РФ и почетного гражданина Железнодорожного Зинаиду Долгих, сообщили в пресс-службе депутата.

Долгих родилась и выросла в Железнодорожном (ныне - микрорайон Балашихи) Всю свою жизнь она посвятила работе в торговле и была одним из лучших специалистов в городе. С 1976 года являлась директором магазина «Свет», продовольственного магазина №40, хозяйственного магазина №45. С 1987 года стала директором магазина ООО «Товары для дома».

«Все помнят Зинаиду Петровну, которая занималась не только предпринимательством, торговлей, но и всегда была человеком с активной жизненной позицией. Именно она одна из первых ввела в магазине «Товары для дома» новый тогда для всей отрасли принцип самообслуживания, доставку товаров на дом, торговлю по образцам и предварительные заказы», - сказал Ефимов.

Он поздравил ее с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия и неизменной поддержки ее большой семьи - троих внуков и двух правнучек.

Долгих является обладателем многочисленных дипломов и наград, среди которых знак «Отличник советской торговли» и медаль «В память 850-летия г. Москвы». Почетным гражданином Железнодорожного Зинаида Петровна стала в 2003 году.