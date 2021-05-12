РИАМО - 12 мая. В рамках национального проекта «Производительность труда» производитель водосточных систем и аксессуаров для кровли из подмосковной Истры планирует в ближайшие три года повысить производительность на 5%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас в компании «Стил Технолоджи» работают более 140 человек.

«Стил Технолоджи» - стало первым предприятием из городского округа Истра, вступившим в проект. Всего в области до 2024 года к проекту планируют привлечь более 300 предприятий и обеспечить рост производительности труда в регионе на 5%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участие в нацпроекте позволяет повысить производительность без существенных затрат. По словам Зиновьевой, на нескольких предприятиях Московской области уже завершены первые этапы проекта. Уже отмечается существенный рост производственных показателей – повышается скорость производства, сокращаются складские запасы, увеличивается выручка.

Большинство компаний, которые завершили первый этап проекта, намерены продолжать его реализацию. В ведомстве порекомендовали и другим подмосковным компаниям принять участие в нацпроекте.