РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. Полицейские в Королеве задержали приезжего, подозреваемого в краже велосипеда, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Жительница Королева обратилась в полицию с заявлением о том, что ее велосипед был украден из подъезда дома на улице Маяковского. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителя Ставропольского края. Похищенный велосипед изъят и возвращен хозяйке.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.