РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в городском округе Мытищи провели занятие под названием «Час природы и экологии», сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

Участие в нем приняли учащиеся двух классов школы №8.

Дети унесли с собой не только новые знания, но и ряд познавательных листовок о правилах поведения в лесу, памятку по ядовитому растению – борщевику Сосновского, которую подготовили члены Общественной палаты городского округа.

Самые активные получили в подарок книги из серии «Хранимиры», изданные при поддержке министерства экологии Московской области.