РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Десять юных жителей городского округа Подольск получили главный документ гражданина РФ в торжественной обстановке в среду, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Церемония вручения паспортов проходила в администрации округа и была приурочена ко Дню Победы.

Поздравила юных жителей с важным и памятным событием в их жизни заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, вручив главный документ, удостоверяющий личность, памятные подарки и цветы.