РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в текущем году проведут комплексное благоустройство четырех дворовых территорий, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

В среду он провел ежегодный отчет.

«Всего в этом году мы комплексно благоустроим четыре дворовые территории. В их числе двор по адресу: улица Новая, дом 11. Здесь обустроим спортивную площадку с тренажерами, восстановим тротуар. По просьбам жителей создадим новую тропиночную сеть в сквере перед домом, будет модернизировано существующее уличное освещение и смонтировано новое», - сказал Жигалкин.

Установка новой игровой площадки, обустройство по просьбам жителей дополнительных машино-мест, восстановление проездов и тротуаров проведут в рамках комплексного благоустройства во дворе домов 10, 17, 21, 22 микрорайона Ковровый, где жители несколько лет просили навести порядок.

Во дворе домов 1, 2, 11, 12, 13 микрорайона Силикат уложат новый асфальт на внутридворовом проезде. Напротив дома 13 сделают дополнительные парковочные места, заменят 14 опор освещения, восстановят лестницу.

У домов 6, 28 микрорайона Силикат полностью восстановят тротуары, внутридворовые проезды, обустроят парковочные места, заменят старые лавочки и урны перед входом в подъезды.