РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Для обеспечения чистой питьевой водой жителей подмосковных Котельников построят порядка 4,5 км водопровода, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

В среду Жигалкин провел ежегодный отчет.

«В Котельниках ведутся работы по прокладке нового кольцевого водопровода общей протяженностью 4,5 км и диаметром 45 см. Он позволит увеличить надежность водоснабжения в городском округе. То есть это дополнительное отдельное кольцо. Оно объединит Опытное поле, Белую Дачу, Ковровый, Силикат – все микрорайоны», – сказал Жигалкин.

По его словам, если сейчас вода в частный сектор – Малая Колхозная, СНТ «Горняк», Парковая – поступает из артезианских скважин ВЗУ «Белая Дача» и частной организации, то в перспективе туда придет московская водопроводная вода.