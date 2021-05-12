РИАМО - 12 мая. На улицах и магистралях столицы пробки достигли 8 баллов из 10 возможных, перегружены транспортом центр и кольцевые магистрали, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы отмечаются на востоке, севере, юго-западе и юго-востоке МКАД, перегружены транспортом Садовое кольцо и ТТК.

В центре города пробки образовались на Тверской улице, Никитском бульваре, Кадашевской набережной, Яузском бульваре, улице Большая Полянка, Москворецкой набережной, Старомонетном переулке и других.

Также заторы зафиксировали на Можайском шоссе, Кутузовском проспекте, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира и других вылетных магистралях столицы.

К 20:00 прогнозируется загруженность дорог в 5 баллов, к 21:00 – в 3 балла.