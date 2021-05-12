РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Полицейские в Подольске задержали мигранта, подозреваемого в краже 100 тыс. рублей у своего работодателя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестный, воспользовавшись запасным ключом от его рабочего кабинета, похитил 100 тыс. рублей из офиса коммерческого предприятия на улице Правды.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, являющегося сотрудником этой организации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.