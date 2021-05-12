РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Концепцию благоустройства экопарка «Губайловский» в подмосковном Красногорске обсудят с жителями на общественных слушаниях 20 мая, сообщил председатель Общественной палаты округа Владимир Тонкоев.

В среду в экопарке состоялась встреча с жителями. В ней также приняли участие первый замглавы администрации округа Всеволод Волосевич, директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Ранее в парке начали работы по строительству нескольких нестационарных объектов, в том числе беседок для барбекю. Проект предварительно не обсудили с горожанами, что вызвало много негативных комментариев в городских пабликах и на странице «Парков Красногорска» в соцсетях. Горожане запустили петицию против застройки экопарка на портале change.org, на сегодняшний день она собрала более 2,7 тыс. подписей. Также горожане направили коллективное обращение в Общественную палату.

«Общественная палата провела мониторинг, который показал, что это проблема, которая волнует многих жителей. По итогам этого мониторинга мы проведем общественные слушания. Они состоятся 20 мая в 19:30 в ДК «Подмосковье». В этом году Общественной палатой утверждено положение об общественных слушаниях. Они проводятся по острым злободневным вопросам и носят, к сожалению или к счастью, рекомендательный характер. Мнение народа до госорганов и муниципальных органов можно донести только через публичные слушания, и его должны учесть», – сказал Тонкоев.

Он отметил, что на слушаниях горожанам представят полную концепцию развития экопарка.

По словам Ковтуна, экопарк «Губайловский» вошел в областную программу благоустройства 50 парков.

«Концепцию благоустройства Губайловского парка подготовила специализированная организация, ее разрабатывали профессиональные архитекторы. Концепция получила одобрение на художественном совете Московской области, где эксперты высказались, что она соответствует современному развитию парковых территорий», – отметил директор МАУК «Парки Красногорска».

Он добавил, что на официальном сайте учреждения в ближайшее время запустят голосование отдельно за каждый элемент благоустройства. Там же можно будет оставить комментарий.

«Все мнения будут учтены. В зале ДК мы сможем услышать друг друга и прийти к выводу, нужно ли нам все по задуманной программе или мы можем от чего-то отказаться. Претерпеть изменения может как вся концепция, так и ее часть», – подчеркнул Ковтун.