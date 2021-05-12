РИАМО - 12 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях билеты на спектакль «Обычный конец света».

Спектакль пройдет 20 мая в 19:00 в филиале театра им. Пушкина в Сытинском переулке, 3/25.

Для участия в розыгрыше билетов пользователям Instagram нужно опубликовать скриншот сторис с информацией о розыгрыше и отметить театра Пушкина и РИАМО.

Двоих победителей выберут случайным образом 17 мая. Каждый получит по одной паре билетов и программки с автографами актеров.

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