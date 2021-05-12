РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Сотрудники полиции Люберец напомнили жителям округа, что делать, если они встретились со взяточничеством и произволом любого должностного лица, сообщает МУ МВД России «Люберецкое».

«Если вы встретились со взяточничеством и произволом любого должностного лица в любой форме (открытой или скрытой), вам необходимо обратиться к нам. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» дадут вам необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», - говорится в сообщении.

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов можно обратиться непосредственно в подразделения собственной безопасности.

Телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66. Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области: 8(499)317-24-66.