РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ «Московской областной станции скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин разъяснил жителям городского округа разницу между экстренными и неотложными вызовами скорой медицинской помощи.

«Согласно приказу Минздрава России «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи», вызовы делятся на две категории: экстренные и неотложные. Экстренные – это когда есть непосредственная угроза жизни, обычно это ДТП, несчастные случаи, серьезные травмы, инфаркты и инсульты. На экстренный вызов доезд скорой составляет до 20 минут. Неотложные вызовы – это когда непосредственной угрозы для жизни нет: обострение хронических заболеваний, невысокая температура, повышенное давление. Здесь бригада должна прибыть в течение двух часов, но может приехать намного раньше при отсутствии вызовов в экстренной форме», – отметил Сульдин.

Он пояснил, что поводами к оказанию неотложной помощи могут быть внезапные острые заболевания, состояния, обострение хронических болезней, требующие медицинской помощи, но без явных признаков угрозы для жизни (температура при гриппе и ОРВИ, головокружения, головные боли, повышение артериального давления, невралгии, а также обострение хронических заболеваний). То есть те состояния, которые не представляют угрозы для жизни человека.

«Я хочу подчеркнуть, что высокая температура от 39 градусов у маленьких детей – это экстренный вызов», – уточнил Сульдин.

По его словам, при поликлинических отделениях существуют бригады неотложной помощи, которые обслуживают вызовы с неотложными поводами согласно приказу и графику работы.