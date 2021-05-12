РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мая. В среду у жилого дома в поселке Ливиново Щелкова порывистым ветром снесло крышу, жильцов эвакуировали, на место ЧП выехал глава округа Андрей Булгаков, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Эвакуировано 4 подъезда, 80 квартир. Пострадавших среди жителей нет. Повреждено три автомобиля. На месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством главы городского округа Андрея Булгакова. Также на месте спасатели, заместители и представители коммунальных служб округа», - говорится в сообщении.

Сотрудниками администрации совместно с Фондом капитального ремонта на месте прорабатывается вопрос о проведении полной замены кровельного покрытия.