РИАМО - 12 мая. Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме поддержали проект установки памятника Маршалу Советского Союза Александру Василевскому перед комплексом зданий Минобороны на Фрунзенской набережной, передает корреспондент РИАМО.

Ранее комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника Василевскому в сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы рядом со зданием министерства обороны РФ.

«Памятник еще не установлен в связи с предложением муниципальных депутатов и жителей о целесообразности его установки перед комплексом зданий министерства обороны Российской Федерации (Фрунзенская набережная, дом 22/2 - ред.)», - сказал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия города Москвы Сергей Половинкин.

С инициативой об установке памятника маршалу Василевскому выступило министерство обороны РФ.

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.