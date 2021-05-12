РИАМО - 12 мая. С 10 по 15 сентября в России проходит фестиваль «Искусство возможностей». В программе: творческий конкурс «Искусство возможностей», программа «Уроки звездного наставничества», финальный концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, создание электронного каталога участников, сообщает пресс-служба объединения многодетных семей Москвы.

Фестиваль проводят фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» в рамках проекта «Многодетная Россия».

С 10 апреля по 15 сентября в онлайн-формате проходит Всероссийский конкурс «Искусство возможностей». Творческий конкурс проводится по направлениям: вокал, живопись, хореография, сценическое слово, киноискусство. Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету на странице конкурса и прикрепить видеовизитку, иллюстрирующую способности и достижения в выбранных номинациях. Лучшие конкурсанты и победители попадут в электронный каталог.

С 1 июня по 26 ноября 2021 года на сайте проекта в онлайн-формате будет реализована серия мастер-классов с опытными мастерами: хореографами, художниками, режиссерами.

По 10 ноября в онлайн-формате в программе «Уроки звездного наставничества» известные люди из мира искусства, шоу-бизнеса, политики и общественной деятельности раскроют секреты своего успеха и дадут советы, как реализовать себя. Расскажут, какие сложности им пришлось преодолеть на пути к профессиональным вершинам, порассуждают о творческом пути человека в жизни. Каждый ребенок, прошедший уроки звездного наставничества, получит именной сертификат от звезды.

Финальная торжественная часть состоится в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве 26 ноября. Победители конкурса выступят на одной сцене со звездами эстрады и представят творческие номера. Программа концерта будет связана с темой многодетности, материнства и семейных ценностей. Во время мероприятия будут представлены работы победителей конкурса в номинациях «Живопись» и «Киноискусство».

Помимо этого, будет создан отдельный интернет-ресурс — электронный каталог участников фестиваля. В нем будут размещены карточки участников, структурированные по регионам, жанрам, возрасту и другим признакам. Каталог талантливой молодежи будет использоваться заинтересованными лицами и организациями для поиска участников, исполнителей и артистов для городских и всероссийских творческих проектов и мероприятий.