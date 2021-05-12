РИАМО - 12 мая. Реконструкция очистных сооружений в Подольске сделала более комфортными условия проживания для 330 тыс. жителей городского округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу объекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья

Очистные сооружения модернизировали в рамках президентского проекта «Экология». Мощность увеличена в 1,5 раза – с 100 до 150 кубометров в сутки. Это позволило создать дополнительные возможности для подключения к очистным сооружениям новых домов.

Ранее качество стоков здесь превышало нормативные показатели. Сейчас на объекте применяются современные системы микрофильтрации MECANA, позволяющие достигнуть глубокого удаления биогенных элементов. Впервые проведено благоустройство территории – высажено более 100 деревьев, 3 тыс. кустарников, порядка 1,3 тыс. кв. м. многолетних трав, а также цветники и ландшафтные группы.

«На этом объекте применены самые новейшие, передовые технологии, что позволило уменьшить объем сброса грязной воды практически до нуля. Сегодня мы видим, какая на выходе идет вода - она лучше, чем в реке. Все нормативы соблюдены. Очень приятно, что коллектив очистных сооружений и водоканала привел в такое соответствие этот объект, сегодня он - мировых стандартов», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он уточнил, что на сегодняшний день ведутся работы на ряде других очистных сооружений в регионе. Везде преследуется конечная цель - чтобы было, как на подольских очистных сооружениях.

В декабре завершится строительство очистных сооружений в городском округе Шатура, в следующем году - в Лыткарине, в 2023 году - в Королеве, Пушкине, Фрязине, Щелкове. Перемены почувствуют более 1 млн жителей Подмосковья.