РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в 2020 году в ходе инвентаризации внесли в систему почти 44 тыс м линий наружного освещения, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников прошел в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«В 2020 году мы провели цифровую инвентаризацию систем наружного освещения. В региональную информационную систему внесли почти 44 тыс м линий наружного освещения, опоры освещения, светильники, пункты питания», - сказал Жигалкин.

В этом году в Котельниках установят опоры и светильники у домов 1 и 3 по улице Строителей, двух домов – 17 и 19 на Кузьминской улице, у дома 17А в микрорайоне Белая Дача протяженностью около 1,5 тыс м, смонтируют объекты на 3-м Покровском проезде от дома 3 до дома 2 на 2-м Покровском проезде.

Кроме того, по просьбам жителей установят опоры от дома 19 на улице Новой до Дзержинского шоссе, а также от дома 9 по улице Кузьминской до дома 10 на Новой улице, от 3-го Покровского проезда, дом 2 до улицы Кузьминской, дом 15.

Опоры со светильниками обустроят на участке от улицы Железнодорожной до Дзержинского шоссе, в микрорайоне Силикат, на улице Садовой.