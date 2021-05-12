РИАМО - 12 мая. У многоквартирного дома в поселке Литвиново городского округа Щелково ветром сорвало половину крыши, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:30 поступило сообщение, что в результате порывистого ветра произошло вскрытие кровли на 1/2 площади многоквартирного дома по адресу: городской округ Щелково, поселок Литвиново, дом 5», - сказал собеседник агентства.



По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на среду из-за сильного порывистого ветра.