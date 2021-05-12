РИАМО - 12 мая. В прудах Лотошинского рыбхоза рыбаки зафиксировали обыкновенного подкаменщика, занесенного в Красную книгу Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Ранее были опасения, что суровая зима могла снизить популяцию этого вида, обитающего на особо охраняемой природной территории «Лотошинские пруды».

«Долгая зима привела к образованию мощных слоев льда на водоемах. В результате резко снизилось содержание кислорода в воде, что могло негативно сказаться на состоянии водных биоресурсов. Поэтому такая информация от жителей особенно ценна», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Подкаменщики в лотошинских водоемах есть, они активно кормятся. Помимо всего прочего, это означает хорошее состояние самих прудов, поскольку данный вид очень требователен к чистоте воды.

Подкаменщик – удивительная рыба. Большеголовый, похожий на бычка, он плохо плавает, передвигаясь рывками у дна, а большую часть суток проводит в неподвижном состоянии. К третьему году жизни он редко достигает длины более 5 см.

Минэкологии региона обращается к рыбакам с просьбой отпускать подкаменщика, если он попадется на крючок. Рыба эта невкусная, а в аквариуме не живет. Популяции подкаменщика восстанавливаются крайне медленно, многие рыбы гибнут при загрязнении водоемов. Подкаменщик является важной частью водных экосистем.