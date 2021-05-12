РИАМО - 12 мая. Здания нового музейного квартала на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина соединят подземные галереи, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В настоящий момент на территории музея в работе находятся пять объектов. Все работы планируют завершить к 2027 году. Должны быть построены три подземные галереи, общая площадь застройки составит 5,7 га.

«На сегодняшний день по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 8, строение 9, Колымажный переулок, дом 4, строение 2, дом 6 строение 1 идут работы по строительству депозитарно-реставрационного и выставочного центра. Кроме того, продолжается комплексная реконструкция и реставрация домовладения 3/5 в Малом Знаменском переулке, где появится картинная галерея искусств старых мастеров», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, работы по реконструкции и реставрации идут по строению 1 владение 8 в Малом Знаменском переулке, где будет создан научно-информационный центр, и на улице Волхонка, дом 14, строение 3, 4, 5 и 8, где планируется открыть галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI веков.

Кроме того, работы по реконструкции проходят еще по нескольким зданиям городской усадьбы XVIII-XIX веков на Волхонке. Все работы ведут за счет федерального бюджета согласно постановлению правительства РФ.